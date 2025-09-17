Tennis. Sporting club Mct. Balducci jr in top 100

Grande gioia allo Sporting Club Montecatini per l’ingresso nella Top 100 ITF Junior del "figlio d’arte" Lorenzo Balducci. Il 17enne tennista montecatinese (ne compirà 18 il prossimo 30 ottobre), erede del tecnico Daniele Balducci, già numero 191 del ranking da professionista, ha raggiunto la posizione numero 91 al mondo del ranking giovanile grazie ai recenti bei risultati – una finale e una semifinale – ottenuti in Serbia. Lorenzo Balducci, uno dei punti di forza della prima squadra maschile dello Sporting Club che prende parte al campionato di serie B1 nazionale, ha registrato una forte crescita in questo 2025, ove ha conquistato il torneo di Salsomaggiore in doppio ed è stato finalista ai tornei internazionali ITF Junior di Firenze e Pancevo, in Serbia. Atleta elegante e di talento, sta seguendo le orme del rammentato Daniele, responsabile tecnico delle formazioni dello Sporting Club nonché capitano non giocatore della compagine maschile di serie B1 termale. "Siamo soddisfatti dei progressi fatti registrare da Lorenzo Balducci – fanno sapere da casa-Sporting Club – così come dei miglioramenti di tanti dei nostri ragazzi. L’importante è proseguire ad allenarsi con costanza agli ordini dei nostri tecnici: i risultati arriveranno".

G.B.