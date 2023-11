Tennis. Sporting, colpaccio col Tc Bisenzio. C’è amarezza in casa Modena

Sorride largo, lo Sporting Club Sassuolo, piange invece, suo malgrado, il Tennis Modena, punito oltre i suoi demeriti dall’ultima giornata dei campionati di tennis di A1 e A2 che ha chiuso la stagione regolare. E se in A1 il Club sassolese festeggia, con la vittoria esterna per 4-2 sul TC Bisenzio, il secondo posto nel girone e, centrando la salvezza, si conferma tra le migliori sedici squadre d’Italia, in A2 le cose sono andate diversamente, ma nemmeno così male.

L’altra squadra del club di via Vandelli, infatti, è riuscita comunque ad artigliare i playout, da sesta in classifica, e la permanenza in categoria se la gioca tra domenica e il prossimo 3 dicembre – andata in trasferta, ritorno sui campi di casa– contro i piemontesi della ‘Sport Nuova Casale’. Una prova d’appello, quella che la classifica finale del girone 4 del campionato di serie A2 ‘regala’ ai sassolesi, di cui non potrà invece godere il Tennis Modena, che chiude ultimo in classifica nel girone 3 e retrocede direttamente.

Si era affacciata alla giornata decisiva con 5 punti, la squadra geminiana capitanata da Adriana Serra Zanetti, ma la sorprendente vittoria del fanalino di coda Avino sulla più quotata Canottieri Padova ha relegato ai modenesi (sconfitti comunque a Maglie) a quell’ultimo posto che vale la discesa in B senza passare dagli speraggi. "Una retrocessione amara – il commento della Serra Zanetti – anche perché tutto quello che poteva andare storto c’è andato. Siamo l’unica squadra di A2 che retrocede con 5 punti: pazienza, ripartiremo".