Tennis, successo alla Baia. Torneo Open da record. Martinez e Alletti ok

Sono Silvia Alletti e Mateo Martinez i vincitori del Torneo Open 25 femminile e maschile che si è svolto nei giorni scorsi al "Circolo tennis Baia Asd". Un appuntamento divenuto ormai tappa fissa per tanti appassionati, che per l’edizione 2025 ha visto 234 iscritti (187 uomini e 47 donne) e numerosi spettatori sugli spalti. Un record assoluto di partecipanti, per un torneo che ogni anno conta tennisti che provengono da Marche ed Emilia Romagna, ma anche Umbria, Lombardia e Lazio.

Il presidente Massimiliano Sabatini esprime grande soddisfazione per il numero degli iscritti e la grande partecipazione di pubblico e ci tiene a ringraziare quanti si sono adoperati per il successo del torneo che porta sempre più in alto il nome del Circolo tennis Baia: "Per noi – dice - quello del Torneo Open 25 è sempre un momento importante della stagione perché sono necessari sforzi organizzativi e logistici che hanno richiesto anni di perfezionamento ed esperienza. Quello del Torneo però è anche un momento di bilancio di tutta l’attività, dalla scuola tennis ai servizi per i soci e non posso che rendere omaggio ai maestri e agli operatori per il lavoro svolto".

Nella giornata in cui si sono svolte le finali del torneo erano presenti anche il presidente della Fitp Marche, Andrea Bolognesi e il vicepresidente, Paolo Scandiani, nonché il responsabile giudici Marche, Rossana Battistoni e il consigliere regionale Vincenzo Padovano.