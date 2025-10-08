TENNIS TAVOLO: il bilancio delle ultime gare. Adnot fa esultare il team Valdarno

Una vittoria e una sconfitta per il Tennistavolo Valdarno nelle gare dell’ultimo week-end. Sabato 4 e domenica 5 ottobre sono iniziati i campionati regionali di tennistavolo e le squadre del TT Valdarno hanno giocato in trasferta, ottenendo un successo e una sconfitta.

La squadra della categoria C2 ha vinto per 5 a 4 a Poggibonsi: un punto a testa per Francesco Martinino e William Deventi e tre punti conquistati da Oliver Adnot. Sconfitta invece la formazione di D2 contro il TT Firenze "B" per 5 a 2 con i due unici punti conquistati da Antonio Fabbrini e Emanuele Chiosi.

I prossimi due incontri che vedranno i valdarnesi impegnati contro l’Arezzo per la C2 e contro il TT Firenze "C" per la D2 erano previsti inizialmente per sabato 11 ottobre a San Giovanni Valdarno, ma a causa della concomitanza con le elezioni regionali dovranno essere rimandati obbligatoriamente a data da destinarsi. Le società coinvolte si stanno accordando sulla data e probabilmente si sfideranno nella serata di mercoledì 15 ottobre.