Tennis. Tc Marfisa promosso in serie D1. Gennari e Garofalo ok nei playoff

Importante promozione per la squadra femminile del T.C. Marfisa, iscritta al campionato di D2. Emma Gennari (classifica 3.3) e Laura Garofalo (3.2) dopo un girone di ferro dove si sono qualificate come miglior terza, hanno dominato il tabellone dei Play off.

Al primo turno hanno affrontato in casa la formazione del Ten Sport Center vincendo per 2-0. Laura ha vinto contro Martina Orsini (3.4) con il punteggio di 6/3-6/3, invece Emma ha sconfitto Beatrice Ficociello (3.5) per 6/0-6/0.

Nel turno decisivo che valeva la promozione le ragazze in trasferta al C.E.R.E (Circolo Equitazione Reggio Emilia) hanno superato senza concedere alcun set le dirette avversarie: la Garofalo ha battuto con il punteggio di 6/4 6/1 l’under 16 Chiara Felici (3.2), invece la Gennari per la seconda volta di fila non concede nemmeno un game alla propria avversaria, Maria Corchia (3.4).

Promozione che l’anno prossimo permetterà alle tenniste del T.C. Marfisa, allenate dagli istrutturi Giulio Leati ed Emiliano Spettoli, di affrontare avversarie di grande valore in D1. E sarà una sfida molto stimolante da affrontare, per le atlete e per il circolo.

re. fe.