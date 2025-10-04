Tennis. Tc Prato, arriva il Tennis Beinasco. Il Tc Bisenzio Manteco a Macerata

Domani si alza il sipario sui campionati italiani a squadre di tennis e Prato sarà protagonista con due formazioni pronte a difendere i colori cittadini: il Tc Prato, al rientro in serie A1 femminile, e il Tc Bisenzio Manteco, impegnato in serie A2 maschile. Per il Tc Prato si tratta di una stagione speciale: il ritorno nella massima serie coincide con i 50 anni di vita del club. La squadra femminile è stata inserita nel girone 2 e farà il suo esordio in casa domani contro il Tennis Beinasco, una delle big del campionato. Seguiranno le trasferte consecutive contro At Verona e Ct Palermo, per poi concludere il girone di ritorno nuovamente in casa il 2 e 9 novembre con Verona e Palermo.

Il circolo pratese potrà contare su un organico di livello internazionale: dalla spagnola Marina Bassols Ribera alla forte Lucrezia Stefanini, passando per Tatiana Pieri, Beatrice Ricci e le giovani del vivaio come Viola Turini, Micol Salvadori e Vittoria Vignolini. A completare la rosa le straniere Irene Burillo Escorihuela (Spagna), Cristina Dinu (Romania) ed Emeline Dartron (Francia). Un mix di esperienza e gioventù che fa ben sperare in una stagione competitiva. Il Tc Bisenzio Manteco, dopo l’ottima annata 2023, si ripresenta in serie A2 maschile con ambizioni importanti. Inserito nel girone 6, il team pratese debutterà domani in trasferta contro l’At Macerata. Esordio casalingo il 12 ottobre contro l’At Alghero, mentre il 19 ottobre i ragazzi di Prato affronteranno la trasferta sul campo del Ct Albinea.

Nel girone di ritorno il Tc Bisenzio ospiterà Macerata (26 ottobre), farà visita ad Alghero (2 novembre) e chiuderà in casa contro Albinea il 9 novembre. La squadra può contare su Samuele Pieri, Federico Campana, lo spagnolo Imanol Lopez Morillo, l’olandese Niels Visker e il ceco Andrew Paulson, oltre a Matteo Mesaglio, Cosimo Banti, Gabriele Bonechi, Cesare Tartoni e Diego Callipo. Per Prato, quindi, si prospetta una stagione entusiasmante: il Tc Prato e il Tc Bisenzio scenderanno in campo con l’obiettivo di onorare i propri colori e portare in alto il nome della città nei campionati nazionali.

Massimiliano Martini