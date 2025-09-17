Tennis. Tennis Club Pistoia. La stellina Gribaldo agli Europei U18

Poche settimane fa, Matteo Gribaldo aveva trionfato in Serbia, aggiudicandosi in coppia con Simone Massellana il torneo di doppio ITF J300 di Pancevo. E sino a domenica prossima, il giovanissimo tennista del Tennis Club Pistoia sarà impegnato in Austria, a Oberpullendorf, nell’ambito dei campionati europei U18 di tennis. Il diciassettenne è stato convocato dal tecnico federale Federico Malanca insieme all’aretino Raffaele Ciurnelli: rappresenterà l’Italia ed avrà la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa. Gribaldo si presenterà all’evento reduce dalle ultime ottime prestazioni, che gli hanno già spalancato le porte della "top 70 ITF" (tradotto, è e tra i primi settanta giovanissimi tennisti del mondo). Un 2025 che difficilmente Matteo dimenticherà, anche considerando che la scorsa primavera, sempre in coppia con Massellana, ha vinto anche il torneo Itf Under 18 Città di Prato. Un torneo che ha nel corso dei decenni visto gareggiare giovani tennisti poi diventati campioni assoluti. La dirigenza del TC Pistoia osserva e tifa con interesse: fra qualche settimana, il sodalizio pistoiese ripartirà dal campionato di Serie A2.

E proprio Gribaldo, a dispetto della giovanissima età, potrebbe essere uno degli "alfieri" del nuovo corso.

G.F.