Tennis. Torneo Open Lim 2.5. Baldini e Nai al top

Si è concluso al Circolo Tennis Firenze il Torneo Open Lim 2.5 con al via 160 partecipanti tra il tabellone maschile e femminile. La manifestazione, con giudice arbitro Alessio Bustone, ha visto le due finali terminare al tie break.

Nel maschile prevale Manolo Baldini (2.5, Tc Bisceglie Bari) su Tommaso Lenzi (2.5, Tc Poggibonsi) per 1-6 7-6 13-11 in un match molto equilibrato. In semifinale il vincitore aveva superato Amedeo Malfetti (2.5) per 6-3 6-3, mentre Lenzi aveva avuto la meglio su Tommaso Bardocci (2.6) per 7-6 6-1.

Nel femminile è Amanda Nai (2.5, Tc Piancastagnaio) a sconfiggere nell’atto conclusivo Agnese Gentili (2.5, Tc Castiglionese) per 4-6 6-3 10-4. Semifinaliste Sofia Scatola (2.7) e Asia Basiletti (2.5) per un torneo di ottimo livello.

"Per noi è stato il primo appuntamento organizzativo di inizio anno - spiega la direttrice sportiva del Ct Firenze, Sara Mazzetti -. La stagione dei campionati a squadre è ai blocchi di partenza e abbiamo iscritto ben 33 squadre, record degli ultimi 20 anni"

F. Que.