Tennis. Torneo open "Suncar» ospitato al Tc Raffaelli. In trionfo Lorenzo Vatteroni e Matilde Cinci

Lorenzo Vatteroni del Tennis Club Pistoia in campo maschile e Matilde Cinci del Tennis Club Bibbiena in quello femminile hanno vinto la sesta edizione del torneo Open ‘Trofeo Suncar” svoltosi sui campi del Tennis Club Raffaelli di Forte dei Marmi. Anche questa rassegna è stata un inno allo spettacolo, con la conferma della crescita esponenziale del movimento tennistico nazionale. Record di iscritti per il torneo che da sei anni vede il sostegno determinante della Suncar, concessionaria auto Land Rover.

Nella finalissima maschile Vatteroni ha avuto la meglio su Leonardo Bardocci della Cooperativa Tennis Livorno, per 2-1 (1-6, 6-1, 10-5). Buona la prova anche dei semifinalisti Gabriele Celeri del Tennis Italia Forte dei Marmi e Gabriele Pierro. Fra le donne, la finalissima ha visto di fronte Matilde Cinci ed Elettra Beecroft del Tc Genova: la Cinci si è imposta per 2-0 con parziali di6-3, 6-1. Alle semifinali erano approdate anche Emma Lazzini dello Junior Club Milano e Manuela Di Lorenzo del Tc Vianello di Milano.