Tennis. Torneo veterani,. Chiani vince contro Falcone

Giornata di finali per il torneo nazionale Veterani del Circolo Tennis Cicconetti, tappa del circuito regionale. Nell’Over 55 maschile successo casalingo di Claudio Chiani (Ct Cicconetti) nel match-clou su Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro) per 6-3, 6-4.

I risultati dei quarti: Claudio Chiani (3.4)-Mattia Foschi (3.3, n.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Ivan Gardini (3.3)-Leonardo Bertozzi (3.3, n.4) 6-2, 4-6, 10-7, Stefano Fiandri (3.3)-Stefano Vellucci (3.4) 7-5, 6-0. Le semifinali: Chiani-Fiandri 6-2, 3-6, 11-9, Riccardo Falcone (3.3)-Gardini 6-1, 6-4.

Nel tabellone Ladies 40 in finale la 3.2 Jessica Barbieri (Tc Viserba), testa di serie n.1, e la beniamina di casa Sara Sirena. Ha vinto la 3.2 maestra proprio al Ct Cicconetti, testa di serie n.2, che ha battuto in semifinale 6-2, 6-1 Manuela Benedettini (3.4) ed in finale Jessica Barbieri per 6-3, 2-6, 6-0.

Intanto si giocano i primi match nel torneo nazionale di prequalificazione Ibi di quarta categoria maschile, singolare e doppio, sui campi del Tennis Club Viserba.