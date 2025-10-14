TENNIS: Tre i titoli regionali in un solo fine settimana conquistati dal circolo aretino nella categoria under 15. Giotto in vetrina grazie alla doppietta di Bramanti: anche Andreani in vetrina

AREZZOIl Tennis Giotto ancora protagonista ai campionati toscani. Tre i titoli regionali in un solo fine settimana conquistati dal circolo aretino nella categoria under 15. Il grande protagonista della manifestazione è stato Pietro Bramanti che ha messo a segno una doppietta: prima, infatti, ha centrato il titolo nel doppio in coppia con Brando Andreani e poi ha lasciato il segno nel singolo al termine di una settimana impeccabile che è terminata con il successo in finale su Luca Radulescu del Match Ball per 2-6, 6-2 e 10-4. Un cammino di altissimo livello è stato vissuto anche da Bianca Vannelli che si è laureata campionessa toscana nel doppio in coppia con Martina Picchioni del Tc Montevarchi, dimostrando successivamente talento e carattere anche nel singolo in cui è approdata fino alla finalissima. Oltre ai traguardi del vivaio, il fine settimana è stato arricchito dal primo successo stagionale nel campionato maschile di serie A2, con il Tennis Giotto che ha debuttato tra le mura amiche con una bella affermazione per 5-1 sull’St Bassano di Bassano del Grappa.Il punteggio è stato blindato già nei singoli per le prove di forza di Filippo Alberti per 6-1 e 6-1, di Lucas Gerch per 6-3 e 6-0, di Stefano Baldoni per 6-1 e 6-3, e di Raffaele Ciurnelli per 6-1 e 6-2 che hanno fissato il parziale sul 4-0 a favore degli aretini, poi a definire il risultato conclusivo sono state nel doppio la vittoria di Baldoni-Ciurnelli e la sconfitta di Guelfo Borghini Baldovinetti con Gerch.