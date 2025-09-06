Tennis, tricolori under 15 sui campi di via Galimberti. Cattaneo, Ghia, Roveri e Gallo: la Sef cerca il nuovo campione

Ultimi due giorni di gare sui campi della Virtus Tennis. Bologna ospita i campionati italiani under 15 by Italgas e sono quattro gli atleti che si contenderanno il titolo. Si tratta di Cesare Cattaneo, Zeno Roveri, Giorgio Ghia e Alessandro Matteo Gallo.

Nei quarti di finale Cattaneo si è sbarazzato di Sebastiano Mantovani con un perentorio 6-1, 6-1 e oggi, in semifinale, troverà Gallo che, in origine, era testa di serie numero 5.

Alessandro Matteo Gallo ha superato Vincenzo Curinga, soffrendo nel primo set, vinto al tiebreak e poi chiudendo sul 6-0. Nell’altra semifinale, invece, Roveri e Ghia. Roveri si è imposto con un doppio 6-2 su Daniele Longo, mentre sono serviti tre set, a Ghia, per avere la meglio su Petr Minhakin, 7-6, 6-7, 6-4.

Oggi e domani, appunto, le ultime due giornate per un circolo, quello della Virtus, che in passato ha ospitato anche la leggendaria finale del 1970 tra Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta con tanto di passato di testimone. Detto che la finale è in programma domani, dalle 15, tra i testimoni di questa splendida avventura Virtus – omaggiata dalla federazione per i cent’anni di vita della sezione della Sef – sicuramente Lele Spisani, già direttore di una realtà che oggi è guidata da Paolo Chinellato.

"Il livello è molto migliorato – dice il maestro Spisani, che giustamente è considerato un’icona in casa Virtus – rispetto alle qualificazioni. Il ritmo è aumentato, la tenuta di gara è molto buona. Ci sono cinque o sei ragazzi da tenere d’occhio. Dal punto di vista agonistico sono tutti attrezzati. Da qui in avanti, la forza mentale, che si crea giocando, avrà un’importanza fondamentale. Per la Virtus queste manifestazioni sono fondamentali. Ci piace mostrare cosa è il tennis in questi momenti. Ci sono tornei con atleti già formati che non ti danno la stessa soddisfazione che provi quando vedi il bambino che cresce sul campo. Questa è la nostra gioia: veder giocare i giovani."