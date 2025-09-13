Tennis. Trofeo ChiantiBanca: oggi l’atto finale

Atto conclusivi oggi a Poggibonsi per il torneo open di tennis Trofeo ChiantiBanca. I campi in terra rossa del Tc Poggibonsi, in via Marmolada, ospitano gli appuntamenti determinanti per i tabelloni maschile e femminile della manifestazione a partire dalle 17. Sfide appassionanti nell’arco delle giornate volute dal circolo presieduto da Luciano Pignattai (nella foto). Dallo start fino all’ingresso sulla scena dei favoriti della competizione, il pubblico del Tc Poggibonsi ha seguito le diverse gare applaudendo i protagonisti, giunti in Valdelsa da diverse parti della Penisola per cimentarsi nelle gare volute come ogni anno dagli addetti ai lavori della struttura adiacente allo stadio comunale. Stasera dunque saranno svelati i nomi dei vincitori. di una rassegna che nel tempo ha acquisito un sempre più considerevole prestigio nel calendario delle gare Open di tennis. Quindi, la cerimonia delle premiazioni in una rassegna che in queste settimane ha unito gli aspetti prettamente agonistici con una serie di eventi tra musica, spettacoli e buon cibo organizzati sempre dal Tc Poggibonsi in collaborazione con Tennis on Tour. Un evento capace quindi di riscuotere consensi e di regalare emozioni agli affezionati frequentatori del circolo e un’ampia platea di sportivi.