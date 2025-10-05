Tennis. V-Team, si parte. Trasferta a Casale

Gli esami iniziano subito e durano per un bel pezzo. Per saperne qualcosa di più, chiedere al V-Team, pronto ad affrontare per la quinta annata consecutiva il campionato italiano di tennis a squadre di serie A2. La formazione brianzola, nei quattro anni precedenti sempre approdata ai playoff, debutterà oggi in trasferta contro il Casale Monferrato. "I piemontesi – dice Marco Baio, che guida la squadra insieme al direttore tecnico Duvier Medina – sono i più forti del girone, ma questo non ci spaventa. Andremo a Casale determinati a giocarci le nostre carte, con una squadra che ha in rosa sempre più ragazzi provenienti dal nostro vivaio. Linfa giovane per un progetto che guarda al futuro, nel quale saranno protagonisti William Mirarchi e Van Son Didoni, entrambi cresciuti in casa". Il V-Team può fare affidamento anche sul 31enne francese Mathias Bourgue, ex numero 140 Atp, e sul 24enne Pietro Fellin, ora 513simo nel ranking Atp, cresciuto a Monza, ma forte dell’esperienza maturata nel college USA.

Gianni Gresio