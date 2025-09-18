Tennis Wta 125. Eliminata Martina Trevisan. Da applausi Silvia Ambrosio

Nel pienone di Tolentino, martedì sera, Martina Trevisan ha lottato ma, dopo tre ore di battaglia, è stata sconfitta dall’austriaca Sinja Kraus 5-7 6-3 7-6. Continua a regalare spettacolo il Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, che ieri invece ha lanciato Silvia Ambrosio, l’italiana classe ‘97 nata (e cresciuta) in Germania, nei pressi di Francoforte, da genitori campani. Battendo con un doppio 6-3 la ceca Barbora Palicova, si è regalata per la prima volta in carriera i quarti in un torneo Wta 125. "Non credo di aver giocato il match perfetto – ha dichiarato – ma ho fatto il necessario per vincere. Mi sentivo abbastanza sicura nei miei turni di battuta (non ha mai perso il servizio, ndr) e questo mi ha aiutato a mettere pressione all’avversaria". Ambrosio domani si giocherà un posto in semifinale: avversaria la francese Alice Rame, che agli ottavi ha approfittato del ritiro dell’olandese Anouk Koevermans, costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver perso al tie-break il primo set.

Oggi andranno in scena gli ultimi quattro match di secondo turno del singolare, oltre ai quarti di finale del tabellone di doppio. Si parte alle 12, con Tatiana Pieri - Arantxa Rus (Paesi Bassi). Alle 14 le sfide Mayar Sherif (Egitto) - Ekaterine Gorgodze (Georgia) e Oleksandra Oliynykova (Ucraina) - Darja Semenistaja (Lettonia). In serata, non prima delle 20, Lola Radivojevic (Serbia) - Sinja Kraus (Austria). Ingresso gratuito. Non solo sport. Ieri il circolo tennis di Tolentino ha ospitato una bella attività per i ragazzini degli istituti scolastici cittadini: oltre ad essere stati invitati ad assistere agli incontri (iniziativa che proseguirà anche nei prossimi giorni), hanno avuto anche l’opportunità di incontrare quattro tenniste: Angelica Moratelli, Sofia Rocchetti, Aurora Zantedeschi e Tatiana Pieri hanno firmato autografi, scattato foto e risposto alle curiosità dei più piccoli.