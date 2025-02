Titolo regionale di categoria per il Ct Paolo Ciampi Coiano. Coppa delle Province. Il derby va a Pistoia

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura della rappresentativa pratese nella Coppa delle Province, competizione a squadre under 8-10 maschile e femminile. Nella prima giornata la squadra capitanata da Claudia Romoli e Marco Vanti è stata superata 6-3 da Pistoia. Hanno vinto il loro singolare Paccosi e Cappelli mentre sono stati sconfitti Barbetti e Cambi ma solo dopo due sfide terminate al tie break. Gli altri due singolari sono stati giocati da Tofani e Cioni. I doppi invece hanno visto il punto conquistato da Betti-Lenzi mentre Lombardo-Petrini e Giannini-Cambi sono stati battuti. Prossimo appuntamento domenica a Siena, squadra che è stata sconfitta da Lucca alla prima giornata.

Festeggia invece il Ct Paolo Ciampi Coiano che ha conquistato il titolo regionale di quarta categoria femminile grazie al 3-0 rifilato allo Sport Lab 21 grazie alle affermazioni di Chiara Begal su Angelino per 64 62 e di Elena Montagni contro Viola Nencioni 61 61 e del doppio Begal-Ferretti (63 64 a Oliveri-Santini). "Per il nostro circolo è una grande soddisfazione conquistare un titolo regionale - spiega il presidente Paolo Berti - Proprio al nostro club si disputerà la fase di pre qualificazione di quarta categoria a conferma di un movimento sociale che è in fermento e ha numeri importanti".

Infine, nel campionato Open di Seconda Divisione maschile il successo è andato il Ct Etruria è stato battuto dal Tc Isola d’Elba per 2-0 grazie alle vittorie di Giacomo Miliani su Niccolò Peruzzi 63 62 e di Lorenzo Ferrini su Leone De Marzi 62 61.

Massimiliano Martini