Torneo Avvenire: Pagonis trionfa, sorpresa Anikina nel singolare femminile

Una conferma e una sorpresa nelle finali dei singolari che hanno mandato in archivio l’edizione numero 58 del torneo “Avvenire“ sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano. Nel tabellone maschile del Super Category under 14 Rafael Pagonis (testa di serie numero 1) ha superato l’olandese Laurens Drijver in una sfida (durata poco più di un’ora) che sin dalle prime battute si è indirizzata dalla parte del greco, perfetto in ogni gioco, fini ad un eloquente 6/0. La reazione di Drijver è arrivata solamente all’inizio del secondo parziale, in cui è scappato 0/2, tuttavia Pagonis ha ristabilito immediatamente le distanze, infilando sei dei successivi sette giochi, per il 6/3 conclusivo.

Risultato a sorpresa nel singolare femminile, dove la numero 1 Darina Matvejeva si è fatta sorprendere dall’estone Elizaveta Anikina per 6/1, 5/7, 6/1, in una sfida che la vincitrice avrebbe potuto chiudere prima, se non si fosse distratta sul 5/3 a suo favore nel secondo parziale, quando Matvejeva ha mostrato l’unico guizzo della giornata infilando quattro giochi di fila, per poi disunirsi un’altra volta.

Nel torneo di doppio è sfumato in finale il sogno degli azzurri sogno azzurro: Tyson Grant e Bruno Condorelli, battuti dai tedeschi Luys Calin e Daniel Czarnecki con il punteggio di 6/1, 6/2, mentre nel doppio femminile Matvejeva si è consolata in coppia con l’israeliana Ofir Manhard, superando proprio Anikina e Sofia Tatu per 7/5, 7/6.