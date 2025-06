Torneo Città di Crema: Tranciuc e Esposito avanzano, oggi in campo le teste di serie femminili

Sedici incontri del singolare maschile valevoli per le qualificazioni hanno aperto la 19esima edizione del Torneo “Città di Crema“ riservato agli under 16, inserito come categoria II nel circuito del Tennis Europe. In campo maschile Marco Antonio Tranciuc ha rispettato il ruolo di testa di serie numero 1 eliminando con un doppio 6/2 Fabio Zangrilli, imitato dal secondo favorito Emanuele Esposito (6/0, 6/2 a Francesco Ramella Pralungo). Fuori il numero 7 Sebastian Hoeppner Molina (Ger), il numero 11 Gianluca Tanzi e il numero 12 Cayden Frost (Usa).

In campo femminile le prime otto teste di serie entrano in scena oggi. La giapponese (n. 1) Ayaka Iwasa trova Mara grossi (6/1, 6/1 a Camilla Bogfelli), Maria Luca Ossani (n. 2) aspetta la vincente di Guja Mombelli e Noemi Mento. Oggi scenderanno in campo anche la numero 3 Maria Vittoria Ranieri e la numero 4 Emma Chiesi. Domani al via i tabelloni principali che eleggeranno i successori dei vincitori 2024, i lombardi Beatrice Vittoria Gatti e Giovanni Enrico Boi.

Quella italiana sarà la pattuglia più folta, a guidare quella femminile c’è una azzurra, la 15enne Camilla Olga Castracani (nella foto), numero 84 della classifica, mentre fra i ragazzi a comandare l’elenco degli iscritti c’è lo sloveno Patrik Semenic (30).

S.D.S.