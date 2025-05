Torneo 'Città di Prato': Vittoria Vignolini eliminata, Sveva Pieroni avanza

Al ‘Città di Prato’ under 18 finisce al secondo turno l’avventura della beniamina di casa Vittoria Vignolini che contro Denisa Zoldakova, semifinalista a Firenze, gioca un bel primo set concluso però sotto 46 e poi deve cedere il passo all’avversaria nel secondo set terminato 26. Nei quarti la giocatrice ceca affronterà la numero tre del seeding, l’argentina Vazquez. Nel tabellone femminile della quarantunesima edizione del torneo internazionale, ospitato dal Tc Prato, resta a difendere i colori azzurri la toscana Sveva Pieroni, allenata dal maestro Tommaso Brunetti, che ha vinto agevolmente 62 62 con la peruviana Pimentel. Ora per conquistare la semifinale avrà un’avversaria non semplice da affrontare come l’americana Ireland O’Brien. Sempre nella parte bassa la qualificata giapponese Sakiho Miyazawa supera anche la testa di serie numero due, l’americana Rolls 62 64 e giocherà con la francese Vaissaud il suo quarto di finale. Nella parte alta la favorita la tedesca Mariella Thamm vince agevolmente con l’azzurra Johri e ai quarti sfiderà la polacca Kostecka. Nel tabellone maschile procede il cammino dello sloveno Ziga Sesko, vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore, che ha superato il russo Egor Gorin con un duplice 60, mentre il derby azzurro è stato vinto da Filippo Alfano su Vito Antonio Darderi per 36 62 61. Il piemontese che si allena all’Accademia di Piatti ha raggiunto i quarti sia a Firenze che a Salsomaggiore sconfitto da Massellani e Sesko: a Prato per conquistare la semifinale oggi avrà di fronte il bulgaro Dimitar Kisimov, che ha battuto 62 26 61 lo spagnolo Chavez.

Intanto è iniziato anche il primo torneo ITF Junior Wheelchair Estra e nel match d’esordio l’irlandese Charlie Jago Byrne ha superato Lorenzo Valentini; nel derby azzurro invece Lorenzo Politano ha sconfitto Andrea Roccamo; infine nel femminile la rumena Beatrice Alessia Draghici ha superato l’inglese Lucy Foyster. Nella seconda giornata, in programma oggi, entrerà in gioco anche la peruviana Maria Fernanda Arones. Ricordiamo che l’ingresso ai campi del Tc Prato di via Firenze per assistere ai tornei under 18 e wheelchair è gratuito.

Massimiliano Martini