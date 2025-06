Torneo internazionale. Gasparri vince due volte

Spettacolo a Castiglione della Pescaia dove la scena se l’è presa Niccolò Gasparri, vincitore del doppio maschile e misto. Il maremmano Niccolò Gasparri, in coppia con Tommaso Giovannini, ha vinto il prestigioso torneo di beach tennis l’Itf BT 200, torneo di livello mondiale.

I vincitori hanno battuto Antomi Ramos, spagnolo (numero 5 al mondo), che giocava in coppia con Nikita Burmakin. Ramos e Burmakin in semifinale avevano eliminato Galeazzi-Schmitt. Gasparri e Giovannini invece in semifinale avevano eliminato Brasini-Campedelli, che mercoledì avevano vinto il torneo Bt50 sempre a Castiglione. Dopo quasi 2 ore di gioco e 9 match point, Tommaso Giovannini (dopo uno stop dal circuito di 8 mesi) e il padrone di casa Niccolò Gasparri battono Burmakin/Ramos 3-6 6-4 17-15. Finale di altissimo livello con la coppia ispanico-russa avanti 6-3 facendo proprio il primo set; secondo set che è andato agli italiani per 6-4. Nel terzo set, giocato al long tie break, l’hanno spuntata ancora Gasparri e Giovannini 17-15. Gasparri ha poi bissato il successo anche nel doppio misto insieme alla romana Flaminia Daina, vincendo 4-0 5-3 contro i brasiliani Marcela Vita e Gustavo Russo, testa di serie numero uno del tabellone. Nel doppio femminile invece la vittoria è andata alla giovane coppia di giocatrici russe Elizaveta Kudinova e Anastasila Semenova che si sono imposte 6-3 7-5 sulla coppia italo brasiliana composta da Vita e Daina.