Torneo ITF giovanile di Santa Croce 2025: un'entry list stellare per il 45° anniversario

Sarà un anniversario significativo, il quarantacinquesimo, quello festeggiato nel 2025 dal Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno dal 10 al 17 maggio. Ciò che emerge almeno in questo momento, fermo restando che fino all’inizio del torneo potrebbero esserci cambiamenti alla lista degli iscritti, è un’entry list notevole soprattutto a livello maschile, statisticamente parlando una delle migliori degli ultimi 15 anni: avere ai nastri di partenza sette dei primi trenta giocatori al mondo è un privilegio assoluto, segno che Santa Croce è considerata dai giovani atleti stessi come una tappa fondamentale di preparazione per il Roland Garros Juniores. Spicca in particolare la presenza del finlandese Oskari Paldanius, numero 5 delle classifiche mondiali, già convocato con la maglia della Coppa Davis del suo paese e semifinalista ai recenti Australian Open under 18, dove venne sconfitto dal vincitore svizzero Henry Bernet. L’altro elemento interessante è la partecipazione di una truppa statunitense folta e di livello altissimo, composta dalla bellezza di dieci tenniste e tennisti inseriti nei tabelloni principali: gli USA avranno buone chance di vittoria soprattutto grazie a Jack Kennedy, 10 al mondo e seconda testa di serie tra gli uomini, e Thea Frodin, numero 19 al mondo e favorita della manifestazione femminile. Tra gli uomini completano la lista dei principali candidati al titolo il polacco Alan Wazny (14 al mondo) e il tedesco Niels Mc Donald (21 al mondo). Scorrendo più dietro, desta grande curiosità vedere all’opera il brasiliano Luis Guto Miguel. Tra le donne, dietro a Thea Frodin, troviamo la cinese Ruien Zhang (23 al mondo) e l’argentina Sol Ailin Larraya Guidi (29 al mondo). Per il momento sono solo due gli atleti italiani presenti Gabriele Crivellaro (54 al mondo) e Michele Mencarelli (59 al mondo). Le finali verranno trasmesse in differita su Supertennis e in diretta sulla app Supertennix. L’ingresso è libero.