Torneo Nazionale Veterani e Ladies al Circolo Tennis Cervia: 82 Giocatori in Gara

Da giovedì si gioca un nuovo torneo sui campi del Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Pambianco (nella foto con Gioia Barbieri), terrà banco fino al 4 maggio e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Over 45 (24 al via) i big sono il 2.8 Mattia Barbarino, i 3.2 Stefano Bucci, Stefano Torrisi e Filippo Maestri, possibile outsider il 3.3 di casa Corrado Badalucco. Nell’Over 55 (45 iscritti) guida le fila il 2.6 Giovanni Lelli Mami, davanti al 3.2 Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Corrado Badalucco, Riccardo Falcone e Mattia Foschi. Nell’Over 65 (15 iscritti) il 3.5 Pasquale Caserta è il giocatore con miglior classifica, nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena.

Intanto ieri sera si sono giocate le finali del memorial Mario Borghetti, il torneo nazionale di 3° categoria, tra William Di Marco e Riccardo Muratori nel maschile, Valentina Giulianini (Ct Cervia) e Sara Guermandi nel femminile.