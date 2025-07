Trofeo Azimut a Bergamo. Finale di fuoco, Ferrari batte Pecci

È servita una maratona di 4 ore a Gianmarco Ferrari per conquistare il titolo nel Trofeo TNB Azimut Investimenti sulla terra rossa del Tennis Club Città dei Mille di Bergamo. Il toscano è sopravvissuto a un’altalena di emozioni nella finale giocata contro Alessandro Pecci che lo hanno portato ripetutamente sull’orlo della sconfitta. Sono stati ben sette i matchpoint cancellati da Ferrari a Pecci sotto un sole cocente e con 35° costanti, che hanno reso ulteriormente dura una partita appassionante. Alla fine la sfida infinita si è conclusa con il punteggio di 4/6, 7/6(6), 7/6(7) per l’allievo dei coach Francesco Aldi e Giuseppe Fischetti che lo allenano a Roma. L’equilibrio è regnato sovrano per tutto l’incontro, con un unico break messo a segno da Pecci nel decimo gioco. Poi il punteggio ha seguito la regola dei servizi (con Pecci a sprecare tre palle match nell’undicesimo gioco del secondo set poi vinto da Ferrari), decidendosi anche nel terzo parziale al tie break, dove sono continuati i rimpianti del ravennate. Arrivato sul 6-2, Pecci ha avuto altre quattro chance consecutive per chiudere la contesa, ma si è totalmente bloccato e Ferrari ha sprintato fino al 9-7 conclusivo. "Non mi era mai successo di vincere in questo modo – ha raccontato Ferrari –, a un certo punto è diventata una lotta di nervi, non pensavo al punteggio, ma soltanto a lottare". Ex numero 387 Atp, Pecci compirà 25 anni a ottobre e sta provando a risollevarsi dopo un paio d’anni complicati.

Silvio De Sanctis