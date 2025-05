Trofeo Bonfiglio: il prestigioso torneo juniores torna al Tennis Club Milano Bonacossa

Dal Foro Italico al Tennis Club Milano Bonacossa, il momento d’oro del tennis italiano continua a correre lungo il Paese, passando dagli Internazionali d’Italia seniores agli Internazionali d’Italia juniores e da Roma a Milano, con il filo comune dello spettacolo. Sarà la storica sede del circolo ad ospitare come sempre l’edizione numero 65 del Trofeo Bonfiglio, riservato ai migliori under 18 del mondo, presentato nella sede di via Arimondi. Una sorta di torneo dello Slam che va ad aggiungersi ai quattro storici manifestazioni del Grande Slam, che vedrà ai nastri di partenza molti dei migliori prospetti da sabato 17 maggio (prima giornata delle qualificazioni) fino a domenica 25 maggio, quando si assegneranno i titoli dei due singolari. Ancora una volta il campo di partecipazione si presenta di tutto rispetto, con l’obiettivo comune di ricalcare un giorno le gesta dei più grandi campioni della storia. Da Milano è passato negli anni scorsi Jannik Sinner (due volte) e un certo Roger Federer, l’albo d’oro riporta i nomi di Goran Ivanisevic, Jim Courier, Ivan Lendl, Adriano Panatta, Alexander Zverev, Evgeny Kafelnikov, Gabruela Sabatini e Simona Halep, solo per citarne alcuni. Sono 40 le nazioni iscritte a questa edizione, con 13 uomini e 9 donne fra i migliori venti delle rispettive graduatorie.

In campo maschile c’è il 17enne statunitense figlio d’arte Jagger Leach (n.4), tra le ragazze il ruolo di prima favorita spetta alla 17enne belga Jeline Vandromme (n°4), già a quota 8 successi juniores. Curiosità per vedere all’opera Teodora Kostovic, la serba di recente qualificata per il Wta 1000 di Madrid. Ben rappresentata, nel tabellone principale maschile, anche la pattuglia italiana: a guidarla il 17enne romano Jacopo Vasamì, n°8 del mondo, messosi recentemente in luce sul circuito challenger. Con il laziale sono sicuri di un posto nel main draw Pierluigi Basile, Gabriele Crivellaro e Michele Mecarelli. Contrariamente agli uomini, nessuna delle azzurre si è guadagnata un posto nel main draw, e dovranno ricorrere agli inviti degli organizzatori. Al momento le più accreditate sono la 17enne milanese Carla Giambelli, campionessa europea in carica under 16 di singolare e doppio, e la 16enne marchigiana Ilary Pistola, regina l’anno passato del tabellone under 16 a Roma. "Il Trofeo Bonfiglio è da sempre un punto di riferimento per il tennis giovanile mondiale - ha dichiarato Elena Buffa di Perrero, presidente del TC Milano Bonacossa -, e continuerà a essere trampolino di lancio per i campioni di domani".