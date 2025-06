Trofeo Frizer: Giovani promesse del tennis brillano a Massa Lombarda

Un centinaio di giovani promesse del tennis italiano ha animato i campi del Circolo Tennis Massa Lombarda in occasione del trofeo “Frizer”, torneo nazionale giovanile riservato alle categorie Under 10, 12 e 14, maschile e femminile. Dal 30 maggio all’8 giugno, 98 atleti e atlete si sono confrontati sui campi dove mosse i primi passi anche Sara Errani. Alla direzione del torneo Michele Berardi, con il giudice arbitro Roberto Montesi.

Tra gli Under 10 maschili ha brillato Nathan Baldassarri (Tc Imola), che in semifinale ha superato Pietro De Cesare (Tennix Training Center) per 7-6(8) 6-4 e nella finale ha rimontato e vinto su Alessio Morozzi (Asbi Imola) 4-6 6-0 10-5.

Nel tabellone femminile della stessa categoria, dominio della padrona di casa Alessia Sofia Badea, capace di cedere un solo game in semifinale contro Alissa Capellini (Ct Zavaglia Ravenna) e poi imporsi 6-4 6-4 su Maya Puscas (Tc Faenza), a sua volta vittoriosa 6-1 6-1 su Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano).

Tra gli Under 12 maschili si è imposto Tommaso Cavassi (Ten Sport Center Pinarella), testa di serie numero uno, che ha dovuto lottare sia in semifinale contro Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza), battuto 1-6 6-2 10-6, sia in finale contro Federico Montuschi (Tc Faenza), superato 5-7 6-3 10-7.

Nel femminile, conferma per Greta Bonaventura (Ct Cacciari), che ha avuto la meglio in una finale combattuta su Sophia Zoumbare (Tennis Villa Carpena) per 6-4 2-6 10-6, dopo che Zoumbare aveva eliminato in due set la n.2 del tabellone Martina Calabria (Ct Bologna).

L’Under 14 maschile, la categoria con il maggior numero di iscritti (29), ha visto il trionfo del favorito Filippo Terenzi (Tc Ippodromo Cesena), che ha battuto Elia Naldi (Ct Massa Lombarda) in semifinale per 6-2 6-4 e in finale Gabriele De Vita (Tc Faenza) per 6-4 6-2.

Infine, nel torneo femminile Under 14 successo di Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta), testa di serie numero due, che ha superato Miriam Samorì (Tc Faenza) in semifinale 0-6 6-0 10-3 e si è aggiudicata la finale su Margherita Tesselli (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) con il punteggio di 6-3 5-7 10-5.