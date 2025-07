Una festa sudamericana. Doppio a Gomez-Martinez. Oggi la finale del singolare

Ha assegnato il primo titolo, il Modena Challenger Atp 75, 41mo Memorial Eugenio Fontana, in corso di svolgimento sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo, e poi si è disposto all’attesa del giorno dei giorni. Questa sera alle 20, sul centrale del club formiginese, si gioca infatti la finalissima del singolare, ma nel frattempo il club di via dei Fiori ha già scritto il primo verdetto di una settimana di grande tennis celebrando la finale del doppio. In lizza la coppia formata dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol e il duo sudamericano formato dall’argentino Federico Gomez e dal venezuelano Luis David Martinez, che hanno regalato agli spettatori un match oltremodo avvincente. Hanno vinto proprio Gomez e Martinez, portando a casa due set tiratissimi che sono bastati per alzare il trofeo dei vincitori: il primo si è chiuso sul punteggio di 7-5, il secondo su quello di 7-6 dopo poco più di un’ora e mezzo di gioco complessive che hanno ribaltato il luogo comune che vuole, o vorrebbe, i nordici più freddo dei latini.

Il duo sudamericano ha invece gestito meglio della coppia avversaria le fasi-chiave del match, facendo propria la seconda gara più importante del Memorial Fontana. Che oggi consegna la sua edizione 2025 agli archivi con l’appuntamento più atteso, la finale di singolo: le semifinali opponevano l’una all’altra le due sorprese del torneo, ovvero Stefano Travaglia, arrivato dalle qualificazioni, e il giovanissimo Federico Cinà, che a dispetto dei suoi 18 anni si è regalato una settimana da mettere in cornice. Nell’altra semifinale, in lizza lo svizzero Kym e il brasiliano Syboth Wild. A prescindere dagli esiti dei match, disputatisi in serata, ci sarà comunque un italiano a cercare gloria dentro una finale che promette spettacolo. E per assistere alla quale l’ingresso al club di Casinalbo è libero e gratuito. Perché, come da claim, anche quest’anno La Meridiana ha scelto di ’aprire le porte al grande tennis’. Per quanto si è visto finora, missione compiuta.