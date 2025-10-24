Una sfida spartiacque. Soltanto per cuori forti

Allacciatevi le cinture, carissimo giocatori del Tennis Italia Forte dei Marmi. All’orizzonte c’è una sfida per cuori forti, di quelle per uomini duri, scorza e cuore da combattente, di testa e di gamba. Non solo: una partita che nasce con qualche defezione che produce scosse ripetute di tachicardia ai dirigenti versiliesi: sì, perché nella partita spartiacque della prima parte della stagione, contro la capolista Tc Selva Alta Vigevano, la formazione versiliese giuidata da Matteo Marrai si presenta con due defezioni importanti, Stefano Travaglia e Lorenzo Carboni. “Riusciremo ad essere competitivi lo stesso” ha assicurato il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai, convinto che l’organico, al di là del peso delle defezioni, possa essere in grado di sopperire con l’orgoglio di appartenenza e la voglia di smentire il pronostico.

Nella gara di andata contro il Tennis Selva Alta Vigevano, il Tc Italia aveva perso per 4-2, con il sottole confine, quasi un’inezia di una partita chiusa al terzo set: anche in quella occasione i versiliesi si erano presentati in versione, se non emergenza, senza due giocatori (come domenica prossima, Travaglia e Carboni) in grado di fare ‘ciccia’ e non… semolino. Ergo, la sfida contro la formazione lombarda nasce con questo handicap formale che potrà essere controbilanciato dall’orgoglio di chi scenderà in campo al posto dei due titolari: Rapagnetta e Perego, due giovani di grandi speranze, ragazzi che hanno il sangue e non la sangria nelle vene, sono chiamati all’impresa.

Con la forza dei nervi distesi, con la forza della formula ‘non c’è nulla da perdere e tutto da guadagnare’, chissà che cosa ci potrà scappare fuori. Un pareggio? Sarebbe ‘ciccia buona’ da mettere in classifica, aspettando gli scontri diretti con Ravenna (in trasferta) e Vicenza in casa, per disegnare il quadro definitivo della classifica: la prima ammessa ai playoff scudetto, la seconda in panciolle sul divano a guardare quel che combinano le avversarie, la terza e la quarta impegnata nei playout salvezza, per conservare il posto in serie A1. Staremo a vedere: di sicuro non sarà una giornata alla camomilla ma quando meno ai sapori forti.