Under 12 per nazioni. Italia, le due squadre subito eliminate nel “Lampo Trophy“

Si chiudono dopo appena due giornate i sogni di gloria dell’Italia nel Lampo Trophy, la manifestazione under 12 a squadre che si gioca sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia. Sia la formazione maschile che quella femminile sono state sempre sconfitte. Le cose sono girate male sin dalla sfida contro l’Austria: le ragazze avanti con Freni (6/4, 6/4 a Freudentaler), poi raggiunte da Buchegger (6/1, 6/1 a Fredduzzi). Decisivo il doppio, con Freudentaler/Buchegger a imporsi su Fredduzzi/Cereghini per 4/6, 6/1, 10/9. Lo stesso risultato si è replicato nel match contro il Canada, con Souissi a sconfiggere Fermi 6/1, 6/2, mentre Grossutti ha liquidato Virginia Cereghini 6/1, 6/3, rendendo inutile la vittoria di Fredduzzi/Cereghini su Sovissi/Radovic per 7/6, 1/6, 10/8. Stesso discorso per gli uomini, superati 2-1 dall’Austria con la sconfitta di Aceto (nella foto) contro Wala (6/4, 6/0), pareggiata da Bongiovanni (7/5, 7/6 su Mittermayr) e il doppio vinto da Wala/Mittermayr su Bongiovanni/Galimberti per 0/6, 6/4, 10/8. Nella seconda giornata il match contro il Canada si è chiuso già dopo i singolari con Huang vincitore su Galimberti 6/1, 6/3 e Marinov su Bongiovanni per 6/4, 1/6, 10/7.

Nel challenger di Modena finisce subito l’avventura di Federico Arnaboldi: il brianzolo, finalista nel 2024, è stato eliminato dal colombiano Galan per 6/1, 6/1. Silvio De Sanctis