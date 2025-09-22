Under 16, risultato storico per Pontedera. L’impresa di tre ragazzi: campioni d’Italia

Pontedera campione d’Italia nel tennis maschile Under 16. Un tricolore atteso con pazienza, inseguito con tenacia, che si aggiunge a un albo d’oro di tutto rispetto per un circolo di provincia che negli ultimi anni è balzato ai vertici del panorama nazionale.

Dalla squadra in serie B agli ottimi traguardi arrivati dai gruppi giovanili sia in ambito maschile che femminile, ecco ora l’importante traguardo che si è celebrato sui campi di terra rossa di Padova. Sabato, è andato in scena l’ultimo atto di un percorso che ha portato la squadra pontederese a giocarsi la finalissima.

Un percorso tortuoso che ha visto l’accesso alla finale grazie al raggiungimento della finale regionale, persa poi contro il ct Giotto Arezzo. Successivamente nella prima fase di macroarea disputata a Camerata Picena nel weekend 13-14 settembre, i ragazzi del Ct Pontedera hanno sconfitto il cus Ferrara per 2-1 per poi vendicarsi con una rivincita sul ct Giotto Arezzo anche questa per 2-1 qualificandosi così per la final eight di Padova dal 18 al 20 settembre.

E a Padova i ragazzi diretti da Leonardo Azzaro hanno silurato i nei quarti il ct Barletta per 2-0 e in semifinale si sono imposti su ct casale Monferrato sempre per 2-0. La cavalcata finale si è completata contro il Poseidon di Ercolano in un confronto partito in salita con la sconfitta di Marco Meacci per 6-3 al terzo, e vittoria di Luca Cosimi per 75 al terzo che ha rimesso in piedi le speranze dei pontederesi.

Le sorti dello scudetto sono state decise nel doppio che ha mostrato un Poseidon non più in grado di impensierire i sogni di Meacci e Cosimi. Il match ha avuto poca storia e si è concluso con un eloquente 6-3 6-2.

Nella squadra anche Tommaso Capasso che a fine partita ha festeggiato un traguardo storico per Pontedera. La stessa squadra aveva vinto il titolo nazionale under 12 nel 2021 e raggiunto il podio nazionale in 2 occasioni nei tre anni precedenti, segno evidente di un egregio lavoro portato avanti negli anni e che ora guarda avanti.