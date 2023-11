Volley A2 donne, domani al PalaDozza alle 20,30. La Vtb vince, ma non può fermarsi. Dopo Soverato c’è già Talmassons

Chiude il girone di andata con una vittoria, la Fcr Edil ed è tempo di un primo parziale bilancio per le ragazze rossoblù di coach Zappaterra. "Ma tempo di guardarci indietro e fermarci a pensare non ne abbiamo", ribatte giustamente il tecnico. E’ di mercoledì il successo per 3-1 su Soverato: successo con rimonta clamorosa e fondamentale nel terzo set, dove le rossoblù sono passate dal 22-24 al 27-25, grazie ai punti di Ristori e Rossi e agli errori delle avversarie.

"Quando conta ci siamo", insiste Zappaterra. Vero: è il terzo match vinto nelle ultime cinque giornate, per la Fcr Edil Bologna, segno di un percorso di crescita in atto che riguarda sistema di squadra e le singole come Ristori, Laporta, Tellaroli e Bovolo, alle quali la capitana Fiore, la regista Saccani e la schiacciatrice Lotti stanno facendo da chiocce. Gira a 11 punti, Bologna: quartultima, a più 4 sulla terzultima Soverato e a un punto da Albese, Bologna ha vinto con le ultime della classe Altafratte, Pescara, e Soverato, racimolando due punti con Talmassons e Albese.

In proiezione, Bologna chiuderebbe la stagione regolare a 22: non basterebbero per il quinto posto e la salvezza diretta, ma sarebbero sufficienti per presentarsi nella poule retrocessione con un buon margine. Alla poule retrocessione parteciperanno le ultime cinque del girone A e del girone B, portandosi dietro i punti messi a referto nella stagione regolare. La sest’ultima del girone B ha 10 punti, ergo Bologna nella seconda parte di stagione si presenterebbe da seconda in classifica, con ottime chance di salvarsi (retrocederanno le ultime 5).

Questo il primo parziale bilancio, ma non ha tempo di fermarsi a pensare la FcrEdil, che domani sera sarà di scena al PalaDozza per affrontare Talmassons per cercare la prima impresa della stagione. Sarà giornata densa di significati, tecnici e umani, perché Fiore e compagne scenderanno in campo alle 20,30 per la ‘Casa delle donne contro la violenza Bologna’ della presidente Zaccaria, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa sposata dalla Legavolley Femminile, che ha indetto un minuto di rumore su tutti i campi per sensibilizzare il pubblico contro questa piaga sociale.