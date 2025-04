Weekend di Successi per la Beach Tennis Academy tra Viareggio e Grosseto

Bellissimo weekend con ’pioggia’ di medaglie per la Beach Tennis Academy dal nord al sud della Toscana: a Viareggio è andata in scena la Spring Cup organizzata dalla Viareggio Versilia Beach Tennis mentre a Grosseto c’è stato l’appuntamento con il Tpra organizzato dalla Beach Tennis Toscana Coaching. Due eventi distanti, ma che hanno avuto un unico comune denominatore: ovvero i successi ed i piazzamenti per gli atleti della provincia di Grosseto che fanno parte dell’accademia di beach tennis Bta.

Per quanto riguarda la Spring Cup di Viareggio, senza dubbio la protagonista del fine settimana è stata la giovane stella nascente Lucrezia Corsini che in coppia con Alice Croci sbanca la concorrenza e trionfa sia nel doppio femminile Open che nel doppio femminile di terza categoria. Due successi importanti per una giovane atleta in rampa di lancio. Splendido risultato per le solidissime Nicoletta Raia e Erika Bassi che raggiungono un ottimo secondo posto nel doppio femminile di terza categoria. Raggiungono una brillante semifinale e terzo posto nel doppio maschile limitato alla quarta categoria la giovane promessa Daniele Bragagni e Alessio Giovani, e il determinato Emanuele Nocciolini in coppia con Lorenzo Croci. Per Emanuele Nocciolini e Lorenzo Croci una splendida semifinale e terzo posto anche nel doppio maschile di terza categoria.

Passando ai risultati del torneo Tpra di Grosseto che si è svolto al Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, si conferma ancora in ascesa la solidissima Simona Cinelli che centra un ottimo secondo posto in coppia con Maria D’Avino. Bel terzo posto per la giovane Irene Benedetti in coppia con Sara Bocci. Nel doppio maschile bella semifinale per il caparbio Mario Morrone e il giovanissimo Matteo Pontrandolfi e il solido Carlo Pasquini in coppia con Steli Pugi.