William Di Marco primo finalista al memorial Mario Borghetti di tennis a Cervia

Il giovane William Di Marco è il primo finalista nel memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cervia. Il 3.1 portacolori del Tc Viserba, testa di serie n.4, ha battuto nei quarti Davide Casadio (3.4) per 6-3, 6-3, poi ha beneficiato del ritiro di Stefano Stifani (3.3), portacolori del Ct Cervia, che nell’altro quarto ha battuto il 3.2 Pietro Rossi per 6-2, 6-1. Nella parte bassa del tabellone quarti di finale per Federico Strocchi e Riccardo Muratori. Il 3.1 portacolori del Tc Riccione, allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center, ha travolto negli ottavi per 6-0, 6-1 Filippo Mazzetti (3.5), mentre il 3.1 del Ct Rimini, testa di serie n.3, si è imposto per 6-1, 6-3 su Riccardo Vecchi (3.2, n.14). Quarti di finale anche per Giovanni Farolfi (3.1, n.7) che ha sconfitto 6-1, 6-1 il 3.1 Pietro Rinaldini (n.2).

Nel femminile 2° turno: 3° turno: Sara Guermandi (3.4)- Ginevra Baldazzi (3.4) 6-4, 6-0. Ottavi anche per Ioana Bala (3.3). Ottavi: Francesca Sofri (3.5)-Giulia Nobili (3.3) 6-3, 6-4, Quarti anche per Valentina Giulianini (3.3), semifinali per Nicole Galassi (3.4) che prima ha battuto 7-6, 6-3 Aurora Baldassarri, poi nei quarti ha beneficiato del forfait di Diamante Campana (3.2, n.2). Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Intanto il Circolo Tennis Cervia festeggia la permanenza in serie C maschile (nella foto). La squadra capitanata da Paolo Pambianco ha battuto il Club Giardino di Carpi nel turno di play-out per 4-0, confermandosi così in categoria. Un ottimo risultato per il team e per il vicepresidente e direttore sportivo Andrea Mazzavillani che da qualche mese è di nuovo al timone del settore tecnico del Ct Cervia. Da oggi è in programma un nuovo torneo sui campi del Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo terrà banco fino al 4 maggio e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma.