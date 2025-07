Wimbledon, l'ambizione di Djokovic: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere”

Londra, 3 luglio 2025 – Non si può dire che in questi primi giorni di Wimbledon non ci siano state sorprese. Dalle eliminazioni eccellenti delle teste di serie come Zverev, Musetti e Medvedev alla quasi impresa di Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz: lo slam inglese si preannuncia ricco di colpi di scena e siamo solo al quarto giorno. Tra le certezze che si infrangono, ce n'è una che resta inscalfibile: la voglia di vincere di Novak Djokovic. Finora il serbo, testa di serie numero 6, ha superato Muller al primo turno con un risultato complessivo di 3-1 (6-1, 7-6, 6-2, 6-2) e si prepara al secondo turno, dove affronterà l'inglese Evans. Nel post partita del match contro Muller, il serbo è stato chiaro: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere il titolo”, dimostrando ancora una volta la fame di vittoria che l'ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Djokovic si trova a quota 24 titoli del Grande Slam vinti, l'ultimo dei quali è lo US Open del 2023. Per quanto riguarda Wimbledon, invece, il successo più recente è datato 2022, quando sconfisse Kyrgios in quattro set. Da quel momento, il tennista di Belgrado non è più riuscito a sollevare il trofeo, perdendo in finale contro Alcaraz sia l'anno successivo che nel 2024. Lo spagnolo è in assoluto la bestia nera di Nole a Wimbledon, tanto che lo stesso Djokovic ha ammesso come si sia sempre divertito a giocare nei campi di Londra, tranne che negli ultimi due anni quando ha sfidato Alcaraz, ma, nonostante l'età, anche questa volta è pronto a dare battaglia sia allo spagnolo che a Jannik Sinner, i principali candidati alla vittoria finale. Inoltre, Djokovic insegue il record di Federer, che in carriera a Wimbledon ha trionfato 8 volte. Il serbo si trova a quota 7 successi al pari di William Renshaw e Pete Sampras e sogna di poter raggiungere lo svizzero in cima alla classifica dei più vincenti della storia dello slam inglese. Non sarà sicuramente facile, nonostante l'uscita di scena anticipata di alcune teste di serie, ma, come ribadito dallo stesso Djokovic, se non credesse di poter trionfare non avrebbe neanche partecipato. Il prossimo scoglio da sorpassare per il serbo sarà proprio Daniel Evans, tennista 35enne di Birmingham che in questo momento si trova al 154esimo posto nel ranking Atp. Negli Australian Open, Djokovic è uscito di scena in semifinale contro Zverev, mentre al Roland Garros è stato Jannik Sinner a fermarlo, anche questa volta a un passo dalla finale. Servirà giocare un tennis perfetto per portare a casa il venticinquesimo titolo slam, ma Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di darsi per vinto.