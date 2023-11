4 Torri difende il primato. Test sul campo di Forlì

La 4 Torri Volley parte per Forlì con un obiettivo chiarissimo: centrare la sesta vittoria di fila e consolidare il primo posto in classifica. È un avvio di campionato contraddistinto dai turni esterni, considerando che è la quarta partita che i granata disputano fuori casa in sei giornate. Ma stando al ruolino di marcia di Smanio e compagni, giocare lontano da Ferrara finora non sta rappresentando un problema. Anzi, i successi più importanti la squadra di Fortunati li ha ottenuti proprio in trasferta, sui campi di Pallavolo Sabini e Pietro Pezzi Ravenna. Oggi alle 18 la 4 Torri Volley fa visita alla Querzoli Volley, una squadra che ha quattro punti in classifica con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. Anche oggi quindi i granata partono coi favori del pronostico, ma attenzione perché i romagnoli finora hanno giocato in casa soltanto due volte, guarda caso in occasione dei due successi.

"È stata una settimana tranquilla – assicura coach Andrea Fortunati –. Gli allenamenti proseguono in maniera positiva e siamo tornati al completo dopo lo stop di Marcoionni a causa dell’influenza. Siamo reduci da una vittoria contro la Lube che ha allungato la striscia positiva e affrontiamo la formazione di Forlì con la testa giusta. Sappiamo che ogni trasferta è da affrontare con decisione e attenzione ai particolari: credo che tutta la squadra ne sia consapevole e ci stiamo preparando adeguatamente. Proveremo a strappare un altro risultato importante, che ci permetterebbe di confermarci primi in classifica". Sulla carta è più impegnativo il confronto che attende The Begin Volley (seconda della classe a -2 dai granata) che oggi alle 17,30 ad Ancona ospita la Pallavolo Sabini. Molto interessante anche il match in programma alla stessa ora a Osimo tra La Nef Re Salmone e Sios Novavetro. In classifica la 4 Torri Volley è davanti a tutti a 15 punti, seguita da The Begin Volley a 13, La Nef Re Salmone 10, Pallavolo Sabini 9, Sios Novavetro 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Nova Volley Loreto 6, Paoloni Macerata 6.