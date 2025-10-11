4 Torri griffata ’Cavallino’. Debutto contro Montorio

E’ il momento dell’esordio in campionato. La Cavallino 4 Torri affronterà oggi alle 18 la prima partita della stagione 2025/26 sul proprio campo: al palasport arriverà il Montorio Volley.

La squadra granata arriva a questo appuntamento dopo aver disputato un buon precampionato, caratterizzato da tutte amichevoli vinte o almeno pareggiate: unica sconfitta nel Memorial Soriani 3-1 contro lo Stadium Mirandola di serie A3, in una partita comunque giocata alla pari.

Rispetto allo scorso campionato la Cavallino 4 Torri avrà una rosa molto rinnovata. L’allenatore è nuovo ma una certezza ovvero Pupo Dall’Olio: "Finalmente si comincia – dice Dall’Olio – siamo pronti, è dal 20 agosto che ci stiamo preparando per questo momento. Sappiamo anche che nelle prime partite ci saranno ancora da trovare gli equilibri migliori. E siamo anche bene a conoscenza che la prima partita in casa è sempre delicata: potrebbe sembrare un aiuto ad iniziare bene e invece può rivelarsi un rischio a causa della tensione dell’esordio e dell’ansia di fare risultato".

Dall’Olio aggiunge anche: "E’ importante porre l’attenzione su noi stessi, pensiamo molto a noi e meno agli avversari. Dovremo mettere in campo un piglio agonistico molto alto".

La rosa comprende gli alzatori Ciardo e Daddio; gli opposti Bellia e Ghidoni; i ricevitori Dalmonte, Manià, Margutti e Rossetti; i centrali Dosi, Focosi, Reccavallo e Sanzogni; i libero Poli e Roboni.

Dall’altra parte, ampiamente rinnovato anche il Montorio Volley, che proviene dal ripescaggio in serie B e che ha in panchina un altro allenatore di esperienza come Giovanni Rosichini.

Alcune informazioni per gli appassionati: tutte le partite della stagione saranno di norma disputate il sabato alle 18, mentre l’ingresso sarà ad offerta libera.