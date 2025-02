4 Torri, la miglior prova della stagione. Messa al tappeto la capolista Monselice

4 torri volley

3

tmb monselice

0

Parziali: 25-20, 25-21, 25-21

4 TORRI VOLLEY: Aprile 6, Cascio 11, Morelli ne, Grazzi 14, Zanni 2, Pavani 4, Schincaglia ne, Soriani (libero) ne, Dosi ne, Poli (libero), Rossetti ne, Rossatti 10, Buffo, Sulmona ne. All. De Marco

La più bella 4 Torri Volley della stagione cala il poker mettendo al tappeto la capolista Tmb Monselice. I granata si confermano bestia nera del sestetto padovano, che aveva perso anche nel match di andata – in quella occasione al tie break – contro Morelli e compagni. Stavolta però la vittoria della squadra di De Marco ha un sapore diverso, perché conquistata davanti al pubblico euforico del palasport, certificando una crescita che già si notava da alcune settimane. Un conto però è superare squadre di medio-bassa classifica, un altro è dominare contro la principale candidata alla promozione in serie A3. La 4 Torri Volley lo ha fatto, comandando dal primo all’ultimo punto un incontro quasi perfetto che scatena l’entusiasmo ma alimenta anche un pizzico di rammarico per quello che poteva essere il campionato dei granata e non è stato. Il torneo comunque è ancora molto lungo, e con una squadra che gioca su questi livelli è lecito sognare. Il primo mini-break del primo set arriva sul muro di Aprile (7-5), poi il nuovo acquisto Cascio va a segno in attacco e in battuta tenendo gli avversari a distanza di sicurezza. È un muro di Aprile che chiude il primo parziale fissando il punteggio sul 25-20. Nel secondo set la squadra di De Marco continua a spingere fortissimo sull’acceleratore (10-6), senza dare alla capolista la possibilità di riaprire i giochi fino al 25-21 che indirizza ulteriormente l’incontro sui binari granata. Non c’è storia neanche nel terzo set, con la 4 Torri Volley determinata a chiudere i conti lasciando a bocca asciutta gli avversari.

s.m.