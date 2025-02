4 Torri, missione compiuta. Valsugana ko in quattro set

4 torri volley

3

valsugana

1

Parziali: 22-25, 25-22, 25-21, 25-20

La 4 Torri Volley riparte da dove aveva lasciato, da una vittoria al palasport di Ferrara contro una delle ultime della classe. Se prima della sosta i granata avevano sbrigato la pratica Pallavolo C9 Arco Riva, stavolta a finire ko è Valsugana Volley, già sconfitto abbastanza agevolmente al debutto in campionato. Senza fare nulla di trascendentale quindi, la squadra di De Marco conquista tre punti preziosi per risalire la classifica, in attesa di esami più impegnativi per verificare davvero gli eventuali progressi rispetto al girone di andata. Eppure, la 4 Torri Volley non ingrana immediatamente. Serve un set di rodaggio, vinto con merito dagli ospiti 22-25 per scuotere i granata che pagano una partenza al rallentatore (4-11) dalla quale non riescono a riprendersi. La reazione dei padroni di casa però non si fa attendere, con Valsugana Volley che resta in partita fino al 19-19 per poi cedere di schianto e arrendersi sull’attacco di Grazzi (25-22). Anche il terzo set non è una passeggiata per la 4 Torri, che si ritrova a rincorrere sull’11-13. Anche in questo caso però nel momento decisivo i granata fanno la voce grossa (20-16), mettendo la freccia sul 25-21. Ribaltata la situazione, il quarto parziale si sviluppa invece a senso unico (4-1, poi 11-8). La squadra di De Marco conserva sempre un buon margine di vantaggio che le permette di chiudere i conti sul 25-20 per il definitivo 3-1. Sabato prossimo alle 18,30 a Padova la 4 Torri farà visita all’insidiosa Kioene, che all’andata espugnò il palasport mettendo a nudo i limiti dei granata. Inutile dire che ora serve una bella striscia per risalire dall’ottavo posto.

s.m.