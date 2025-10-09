4 Torri punta in alto: "Obiettivo playoff" ’Il Cavallino’ nuovo sponsor dei granata

La 4 Torri Volley 1947 punta in alto. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella suggestiva cornice dell’hotel Duchessa Isabella, nuovo partner della società, è stata presentata ufficialmente la prima squadra alla presenza dei giocatori, staff tecnico e dirigenziale, con il presidente Alberto Bova, tra gli ospiti l’assessore allo sport Francesco Carità, il prefetto Massimo Marchesiello e il fiduciario Coni di Ferrara, Ruggero Tosi. Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo main sponsor della prima squadra, che sarà ‘Il Cavallino’, società ferrarese di costruzioni.

In apertura il presidente Bova ha sottolineato: "Si tratta di una stagione sportiva molto attesa, in quanto abbiamo una formazione forte, sarà importante che tutti diano il massimo per centrare obbiettivi importanti. Un campionato di serie B che vedrà squadre romagnole e marchigiane, con trasferte lunghe, in campo i ragazzi sapranno mettere tutto l’impegno e potenzialità tecniche. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che ci sostengono, che ci permettono di avere una squadra maschile in serie B e serie C femminile, oltre un settore giovanile in continua crescita. Ferrara merita almeno una serie A2, noi con piccoli passi cercheremo di fare la nostra parte".

Tra i diversi interventi il massimo obiettivo non è mai stato nominato, ma chiaramente le aspettative sono alte da parte di tutto l’ambiente 4 Torri. Nel suo intervento ‘Pupo’ Dall’Olio ha ricordato questo: "Mi rendo conto come siano molte le aspettative per questa stagione, soprattutto lo sforza fatto dalla società per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo devono essere i playoff. Si tratterà di una stagione molto lunga, dovremo essere bravi e pronti anche agli imprevisti che si possono presentare. Tutti noi dovremo mettere il massimo impegno e provare fino in fondo a centrare gli obbiettivi, poi alla fine vedremo".

Una presentazione che si è conclusa con l’annuncio del main sponsor, ovvero, ‘Il Cavallino’. La rosa composta di quattordici giocatori, gli alzatori Federico Ciardo (classe 2003, altezza 182 cm) e Tommaso Daddio (2007, 186 cm); schiacciatori-ricevitori Pietro Margutti (1998, 190 cm), Mirko Dalmonte (1995, 194 cm), Lorenzo Rossetti (2006, 193 cm) e Daniel Manià (2008, 190 cm); schiacciatore opposto Matteo Bellia (2000, 200 cm) e Samuele Ghidoni (2003, 200 cm); centrali Leonardo Focosi (2000, 205 cm), Simone Reccavallo (2000, 191 cm), Andrea Dosi (2004, 200 cm) e Gabriele Sanzogni (2008, 191 cm); libero Davide Poli (2006, 184 cm) e Cesare Roboni (2006, 185 cm).

L’appuntamento per la prima di campionato, sabato al palasport di casa alle 18 contro Montorio.

Mario Tosatti