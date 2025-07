4 Torri, sarà rivoluzione. Già salutati diversi atleti

Dopo l’annuncio del ritorno sulla panchina di Pupo Dall’Olio, la 4 Torri Volley si è presa un po’ di tempo per capire come procedere nella costruzione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B. Si profila una vera e propria rivoluzione tra i granata, che cambieranno quasi totalmente l’organico che ha deluso le aspettative. Innanzitutto, non faranno più parte della 4 Torri Volley i vari Paolo Cascio, Michael Zanni e Simone Grazzi. Il club granata avrebbe confermato volentieri Giovanni Schincaglia e Filippo Pavani, che sono però in procinto di trasferirsi in società di serie A3: il palleggiatore a Mirandola e il centrale a Castellana Grotte. "Prima di muoverci, abbiamo aspettato le indicazioni di Bernard e Dall’Olio che si stanno occupando della costruzione della squadra – commenta il direttore generale Roberto Poli –. Con alcuni atleti ci siamo salutati, altri come Schincaglia e Pavani li avremmo confermati ma andranno in categoria superiore. A breve arriveranno un palleggiatore, un opposto e uno schiacciatore: di fatto della squadra dell’anno scorso resterà poco o nulla. Indicativamente soltanto Dosi, Poli e Soriani. Dopo queste operazioni mancherebbe sicuramente un centrale importante, che contiamo possa fare la differenza. E poi vedremo come completare la rosa". Rispetto a un anno fa, in casa 4 Torri Volley si preferisce restare coi piedi ben saldi a terra. "Siamo reduci da un campionato che non ci ha per niente soddisfatto, sono ancora deluso e arrabbiato per quello che è successo perché sono convinto che la nostra squadra avrebbe potuto lottare per i playoff – continua Poli –. Invece siamo rimasti molto lontani dal vertice. Il nostro progetto adesso è allestire un gruppo più giovane e coeso, che possa rappresentare il presente e il futuro della 4 Torri Volley. Una squadra a cui aggiungere anno dopo anno soltanto pochi tasselli".

Stefano Manfredini