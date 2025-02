4 Torri, scatta al palasport il girone di ritorno. Tre punti obbligatori contro Valsugana

La 4 Torri torna dopo la sosta del campionato per affrontare il Valsugana Volley: inizio partita al palasport alle 18 per il via al girone di ritorno. La missione della formazione ferrarese è ripartire da quanto di buono visto nell’amichevole disputata in settimana contro Bologna, oltre naturalmente a dare seguito al buon finale mostrato contro il C9 Arco Riva, nella partita di campionato vinta 3-1 due settimane fa, nonostante una prestazione non entusiasmante e recuperando il quarto set quando ormai sembrava si andasse alla disputa del quinto set.

Per i granata permane ancora l’emergenza in infermeria, anche se i casi sono sulla via della guarigione. Samuele Aprile e il nuovo arrivato Paolo Cascio saranno tenuti ancora a riposo precauzionale dopo i guai fisici accusati. In recupero anche l’altro volto nuovo Ghidoni, che in settimana, in allenamento, si è procurato un infortunio. Sulla partecipazione alle sedute settimanali ha influito anche l’influenza, che ha colpito in particolare Grazzi e Morelli: entrambi però non dovrebbero mancare oggi.

Il Valsugana Volley occupa attualmente la terzultima posizione in classifica: all’andata ci fu una vittoria facile della 4 Torri 3-0, per coach De Marco questi i giocatori a disposizione: alzatori Schincaglia e Zanni; schiacciatori Cascio, Morelli, Rossatti, Rossetti, Buffo, Ghidoni, Grazzi; centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona; libero Poli e Soriani.

Il vice allenatore (e diesse) Matteo Bernard ha presentato così la sfida di oggi: "Ci aspetta una squadra che gioca, bisognerà essere aggressivi al servizio ed avere un buon cambio palla. E’ una partita in cui, se restiamo tranquilli, possiamo giocarci buone carte. In settimana abbiamo vinto 3-1 l’amichevole disputata contro Bologna ruotando tutti i giocatori a disposizione. Si è trattato di un ottimo test, con indicazioni positive che sono arrivate da tutti i fondamentali. Speriamo di mantenere questo trend anche contro il Valsugana".