4 Torri sfida UniTrento: ultima partita interna della stagione

Ultima partita interna oggi pomeriggio per la 4 Torri: al palasport cittadino arriva l’UniTrento (inizio ore 17.30). Entrambe le squadre sono desiderose di ben comportarsi in questa che è la penultima uscita stagionale: per la squadra di casa la necessità di ottenere una vittoria di fronte al proprio pubblico, un successo che ormai manca da quattro turni (di cui due interni).

Queste la parole di coach Roberto De Marco: "L’ultima partita della stagione in casa deve essere un ulteriore stimolo a fare del nostro meglio – spiega il tecnico romagnolo – sia per noi stessi, sia per salutare e ringraziare al meglio tutte le persone che ci hanno sempre seguito. Trento è avversario ostico, lo sappiamo. Proveremo a prenderci la rivincita dell’andata".

De Marco ricorda bene la partita dell’andata perché fu il suo esordio in panchina della 4 Torri: Trento però seppe imporsi 3-1 lasciando per strada solo il terzo set. Nella 4 Torri a disposizione Zanni, Grazzi, Cascio, Rossatti, Aprile, Pavani, Poli (L), Schincaglia, Buffo, Rossetti, Ghidoni, Dosi, Sulmona, Soriani (L).

GIOVANILI UNDER 17. È la Pallavolo Bologna ad aggiudicarsi il titolo regionale Under 17 maschile al termine di un’entusiasmante Final Four organizzata dalla casa 4 Torri Volley con la collaborazione del Comitato Territoriale di Ferrara. In finale i ragazzi di Not si sono resi protagonisti di una grande rimonta ai danni di Consar Ravenna conclusa al tie-break (3-2 il punteggio).

In mattinata, le due semifinali: al Bonati sfida tra Modena Volley e Consar Ravenna, al palasport Pallavolo Bologna contro Gas Sales Piacenza. Nella gara del palasport non c’è storia tra le due squadre: Pallavolo Bologna rifila un netto 3-0 a Piacenza e vola in finale. Scenario completamente diverso al Bonati: Consar Ravenna e Modena Volley se le danno di santa ragione per oltre due ore, e al tie break la spuntano i romagnoli (3-2) che poi nella finalissima perdono il braccio di ferro con la Pallavolo Bologna.

s. m.