4 Torri Volley al terzo ko di fila. A Loreto viaggio amaro per i granata

nova volley loreto

3

4 torri volley

1

Parziali: 25-21, 19-25, 25-22, 26-24

4 TORRI VOLLEY: Biondi, Mezzani 2, Ingrosso 19, Fregnani 2, Morelli, Reccavallo 7, Soriani (libero), Dosi, Poli (libero), Tosatto 20, Poltronieri 2, Telasio, Smanio, Marcoionni 7. All. Fortunati

Gli scontri diretti continuano a riservare delusioni alla 4 Torri Volley, che a Loreto rimedia la terza sconfitta consecutiva. La prima particolarmente pesante, perché in occasione delle battute d’arresto casalinghe con Ancona e Osimo i granata avevano quantomeno racimolato un punticino.

Stavolta invece finisce 3-1 per la Nova Volley che grazie a questo successo aggancia la squadra di Fortunati al quarto posto a quota 20 punti. Le prime della classe invece non steccano e scappano via, e adesso The Begin Volley Ancona è a +4, Pallavolo Sabini a +3 e La Nef Re Salmone Osimo a +2.

A Loreto la 4 Torri Volley scende in campo con Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Marcoionni e Reccavallo centrali, Fregnani e Ingrosso schiacciatori, Soriani libero.

I padroni di casa si aggiudicano un primo set condizionato da tanti errori dei granata (25-21), che nel secondo parziale si rifanno alla grande riportando il match in equilibrio (19-25).

Peccato che la gara torni sui binari marchigiani nel terzo parziale (25-22), poi nel quarto set nonostante una dura battaglia punto a punto la Nova Volley chiude i conti sul 26-24 strappando l’intera posta in palio.

Sabato prossimo alle 20,30 nel palasport di Ferrara – nell’ultimo incontro prima della sosta invernale – la 4 Torri Volley ospiterà la Paoloni Macerata, che in classifica è sesta a -5 da Smanio e compagni.

s.m.