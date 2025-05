4 Torri Volley chiude il campionato di serie B con una sconfitta ad Arco

armanini arco

4 torri

Parziali: 25-22, 22-25, 17-25, 25-15, 15-13

Si chiude con una sconfitta al quinto set ad Arco il campionato di serie B della 4 Torri Volley. Un torneo decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione, terminato con un nono posto in classifica che non può non lasciare l’amaro in bocca.

I granata hanno iniziato la stagione con Andrea Fortunati sulla panchina, poi all’inizio del 2025 è subentrato Roberto De Marco. Ma la squadra non ha mai trovato davvero una continuità, e le sei sconfitte di fila nelle ultime sei giornate confermano i problemi mai realmente risolti. Tornando alla gara di Arco, i padroni di casa si aggiudicano il primo set 25-22, poi la 4 Torri Volley reagisce e rimette il match in equilibrio vincendo il secondo set con lo stesso punteggio (22-25). I granata ribaltano la situazione nel terzo parziale (17-25), ma i padroni di casa non mollano e conquistano il quarto e quinto set (25-15 e 15-13). Ecco la classifica finale del girone B di serie B: Sav Silvolley 65, Tmb Monselice 57, Volley Treviso 56, Bassano Volley 52, Btm & Lametris Massanzago 52, Sol Lucernari 49, Unitrento Volley 46, Gsp Carnio Carrozzeria 40, 4 Torri Volley 37, Kioene Padova 23, Casalserugo Pallavolo 22, Slovolley Zkb 17, Valsugana Volley 16, Troticultura Armanini C9 14.