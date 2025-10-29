4 Torri Volley, la seconda squadra di Fortunati supera Modena in tre set nel derby di serie C

Nel campionato di serie C girone B, prima vittoria per la seconda squadra della 4 Torri, quest’anno sponsorizzata da Le Stagioni d’Italia. La squadra allenata da Andrea Fortunati (foto) ha battuto 3-0 un’altra seconda squadra, quella del Modena Volley. Nel primo set, avvio subito forte dei granata che sono andati a vincere 25-19: nel secondo set, gli ospiti tentano di mettere più difficoltà a Soriani e compagni ma il risultato finale è 25-21 sempre a favore de Le Stagioni d’Italia. Nel terzo set, monologo ferrarese: 25-12. Come da tradizione, la seconda squadra della 4 Torri è in pratica la formazione che partecipa anche al campionato giovanile Under 19 e rappresenta il culmine di tutte le attività del settore. Contro il Modena Volley, coach Fortunati ha schierato Alessandro Serafini, Leonardo Luca Catalano, Nicola Savoia, Matteo Dini Baldaccini, Sebastiano Merlin, Alberto Calzavarini, Daniel Manià, il capitano Matteo Bova, Nicholas Mazzocchi, Lorenzo Joli, Gabriele Sanzogni, Federico Soriani (L), Tommaso Stochino (L).