4 Torri Volley, primo test. Stasera gioca a Monselice

Primo test in amichevole per la 4 Torri. La squadra granata sarà impegnata nella serata di oggi a Monselice contro la Tmb Monselice Volley.

Si tratta di una formazione di pari categoria, che quest’anno però è stata inserita in un altro girone della serie B rispetto a quello della 4 Torri.

Queste le parole dell’allenatore Pupo Dall’Olio riguardanti il periodo attuale di preparazione: "Ci apprestiamo ad affrontare la seconda parte della preparazione precampionato. Tutto sta andando secondo i programmi e non ci sono particolari problematiche fisiche per fortuna".

Dall’Olio continua così: "Siamo una squadra all’80% nuova e quindi dobbiamo capire quali potranno essere i nuovi equilibri. Stiamo facendo tanto lavoro fisico, quindi siamo ancora un po’ lontani dall’avere equilibri tecnico-tattici: vedremo man mano su cosa lavorare e insistere".

Il tempo per lavorare c’è, in casa granata c’è grande curiosità per l’evolversi di questa stagione, che dopo i tanti cambiamenti sul mercato e l’incarico ad un tecnico con un tale pedigree, deve per forza regalare maggiori soddisfazioni rispetto a quella passata, lottando per le posizioni di vertice.