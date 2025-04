4 Torri Volley subisce la quarta sconfitta consecutiva contro Bassano Volley

Bassano 3 4 Torri Volley 0 Parziali: 25-22, 25-21, 25-18

Quarta sconfitta consecutiva per la 4 Torri Volley, che non riesce a rialzare la testa nemmeno sul campo del Bassano Volley. Alla palestra comunale di Solagna finisce con un secco 3-0 per i padroni di casa, che lasciano soltanto le briciole alla squadra di De Marco. Ennesima delusione per i granata, che in questo campionato di serie B si aspettavano di essere protagonisti e invece si ritrovano ormai irrimediabilmente nella parte destra della classifica. Dopo i ko rimediati contro Casalserugo, Massanzago e Trebaseleghe, la 4 Torri Volley resta a mani vuote anche col Bassano Volley, squadra attrezzata e non per caso in lotta per le primissime posizioni della graduatoria.

Cominciano bene i granata, che nel primo set si portano sullo 0-4 venendo però subito acciuffati dai padroni di casa (4-4). Si prosegue sul filo dell’equilibrio fino al 18-18, quando Bassano cambia marcia e piazza il break necessario per aggiudicarsi il parziale 25-22. Si gioca punto a punto anche nelle prime battute del secondo set (8-8), poi i veneti spingono sull’acceleratore (14-10) e chiudono senza problemi sul 25-21. Ancora più netto il punteggio del terzo e ultimo parziale, che Bassano conquista con un 25-18 che certifica la superiorità dei padroni di casa, in lotta per un posto nei playoff.

Mancano ormai soltanto due giornate alla fine del campionato di serie B, un torneo che la 4 Torri che ha il dovere di concludere a testa alta a prescindere dal percorso sotto le aspettative che ne ha contraddistinto la stagione.

Nel prossimo turno, sabato 3 maggio alle 17,30 al palasport di Ferrara, i granata ospiteranno UniTrento Volley, infine sabato 7 maggio alle 20 ad Arco la squadra di De Marco si congederà contro Troticoltura Armanini C9.