A Cerreto Guidi. Il premio "Santa Liberata» alla memoria di Meri Malucchi

Il grande cuore di Meri Malucchi non sarà dimenticato. Una prima testimonianza si è avuta in piazza Vittorio Emanuele a Cerreto Guidi, in occasione del Premio Santa Liberata, attribuito ogni anno dalla locale amministrazione comunale, dalla parrocchia e dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo che, giunta alla XIII edizione, viene promossa per invocare la Pace.

Il riconoscimento è stato assegnato, alla memoria, all’allenatrice di volley, ex pallavolista, prematuramente scomparsa e consegnato dalla prima cittadina Simona Rossetti (altra ex pallavolista di valore) nelle mani dei suoi familiari (presenti il marito Mauro Innocenti, la mamma di Meri, Lucia, il fratello Fausto e il nipote Lorenzo).

Toccante, la motivazione: "per la sua grande generosità e volontà di mettersi a disposizione degli altri, alto esempio di campionessa nello sport e nella vita". "Dopo le esibizioni dei giovani musici e degli sbandieratori delle contrade – sottolinea la sindaca Rossetti – Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, ha chiarito le finalità del premio, conferito a Meri Malucchi per riconoscerne i valori di altruismo e solidarietà in un momento difficilissimo della sua vita.

Meri va ricordata per le sue grandi doti, non solo come giocatrice ma anche come educatrice e perché nel suo percorso difficile ha scelto di condividere con tante persone, cercando di essere di aiuto alla vita degli altri". Un impegno, quello di Meri e delle persone che l’hanno sostenuta, che ha portato alla nascita del progetto Meri Team Alziamo il Muro.

Un nome che richiama alla pallavolo, nella quale Meri Malucchi si è cimentata con impegno e successo per una vita, ma soprattutto al ruolo di un progetto che vuole sostenere chi ha più bisogno. "Ora l’input è far partecipare più persone possibile alla raccolta fondi per ’Meri Team Alziamo il Muro’ per l’acquisto di un importante macchinario per l’Ospedale di Livorno", chiude Rossetti.

Gianluca Barni