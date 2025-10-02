A Cerreto Guidi. Il premio "Santa Liberata» alla memoria di Meri Malucchi
Il riconoscimento assegnato all’allenatrice di volley prematuramente scomparsa "Per il suo altruismo".
Il grande cuore di Meri Malucchi non sarà dimenticato. Una prima testimonianza si è avuta in piazza Vittorio Emanuele a Cerreto Guidi, in occasione del Premio Santa Liberata, attribuito ogni anno dalla locale amministrazione comunale, dalla parrocchia e dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo che, giunta alla XIII edizione, viene promossa per invocare la Pace.
Il riconoscimento è stato assegnato, alla memoria, all’allenatrice di volley, ex pallavolista, prematuramente scomparsa e consegnato dalla prima cittadina Simona Rossetti (altra ex pallavolista di valore) nelle mani dei suoi familiari (presenti il marito Mauro Innocenti, la mamma di Meri, Lucia, il fratello Fausto e il nipote Lorenzo).
Toccante, la motivazione: "per la sua grande generosità e volontà di mettersi a disposizione degli altri, alto esempio di campionessa nello sport e nella vita". "Dopo le esibizioni dei giovani musici e degli sbandieratori delle contrade – sottolinea la sindaca Rossetti – Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, ha chiarito le finalità del premio, conferito a Meri Malucchi per riconoscerne i valori di altruismo e solidarietà in un momento difficilissimo della sua vita.
Meri va ricordata per le sue grandi doti, non solo come giocatrice ma anche come educatrice e perché nel suo percorso difficile ha scelto di condividere con tante persone, cercando di essere di aiuto alla vita degli altri". Un impegno, quello di Meri e delle persone che l’hanno sostenuta, che ha portato alla nascita del progetto Meri Team Alziamo il Muro.
Un nome che richiama alla pallavolo, nella quale Meri Malucchi si è cimentata con impegno e successo per una vita, ma soprattutto al ruolo di un progetto che vuole sostenere chi ha più bisogno. "Ora l’input è far partecipare più persone possibile alla raccolta fondi per ’Meri Team Alziamo il Muro’ per l’acquisto di un importante macchinario per l’Ospedale di Livorno", chiude Rossetti.
Gianluca Barni
