A Macerata arriva Lecco. Cbf Balducci, avanti tutta

"C’è la consapevolezza di potere essere una spina nel fianco per chiunque tenendo questo livello di gioco con continuità". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, spiega lo spirito con cui le ragazze alle 17 di oggi al Banca Macerata Forum dovranno affrontare Lecco nella quinta giornata di A2 di volley femminile. "Nelle ultime gare – aggiunge – abbiamo alzato il livello e nel contempo diminuito le fasi in cui sbagliamo troppo, occorre essere continui per permetterci di trovare il nostro gioco". Massima concentrazione in casa arancionera per affrontare al meglio l’impegno con le lombarde e proseguire la striscia positiva in vista del big match di domenica a San Giovanni in Marignano. La Cbf Balducci ha 7 punti, le lombarde sono a quota 5. "Noi siamo su di giri, le tre vittorie di fila ci danno la consapevolezza di quanto possiamo fare bene". Oggi le maceratesi dovranno fare i conti con Lecco. "Ecco un avversario insidioso, una formazione che può contare su un’esperta palleggiatrice (Rebecca Rimoldi) che spinge il gioco, che sa essere molto temibile con la palla al mano, dovremo cercare complicare le cose in ricezione e di essere attenti nella fase muro difesa". Il tecnico delle lombarde dovrebbe partire con Rimoldi in cabina di regia affidandosi ai colpi dell’opposta Alessia Conti. In banda ecco l’argentina Candela Sol Salinas insieme con Gaia Badalamenti, con l’alternativa di Aneta Zojzi. Al centro la coppia formata da Federica Piacentini e dall’esperta Anna Caneva, il libero è Alice Barbagallo.

Il libero maceratese Giulia Bresciani sul match di oggi. "Ripartiamo dai tre punti ottenuti ad Offanengo con il giusto entusiasmo per affrontare i prossimi impegni, a partire da quello testo contro Lecco".