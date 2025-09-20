A OFFANENGO. Casalmaggiore e Club Italia protagoniste nel Trofeo Bressan

La Volleyball Casalmaggiore scende ancora in campo per continuare il proprio percorso di avvicinamento all’inizio del Campionato di Serie A2 Tigotà. Oggi e domani al PalaCoim di Offanengo appuntamento per la quarta edizione del “Trofeo Bressan” che vedrà impegnate, oltre alle “rosa“, le padrone di casa della Trasporti Bressan Offanengo, le azzurrine del Club Italia e la C.b.l. Costa Volpino. Proprio con le bergamasche Casalmaggiore scenderà in campo oggi alle 16 nella prima delle due semifinali (formula al meglio dei tre set): alle ore 18 sarà la volta di Offanengo Club Italia. Domani finale 3/4 posto alle ore 16 (formula al meglio dei cinque set) e a seguire la finalissima.

"Queste partite sono una buona prova per consolidare il lavoro degli allenamenti, non ci aspettiamo la perfezione fin da subito, ma sarà un percorso in crescita per conoscerci meglio in campo, essendo una squadra giovane e nuova. Queste prime settimane stanno andando bene, vedo un gruppo propenso al lavoro e desideroso di migliorarsi quotidianamente; ci sono buoni propositi per far bene e creare un gruppo solido. Il Trofeo Bressan è una bella occasione per giocare contro formazioni molto competitive di A2 come Costa Volpino e Offanengo e a una squadra ricca di talento come il Club Italia. Offanengo ci offre una bella occasione per consolidare il lavoro quotidiano", le parole di capitan Chiara Costagli. G.L.