A Sant’Agostino il trofeo ’Camerani’. Brilla anche la Benedetto Volley

Nel concentramento di chiusura del 2° Trofeo Camerani trionfa la Polisportiva Sant’Agostino. Teatro dell’atto finale il palasport di Ferrara, allestito ad hoc per ospitare le sei finaliste qualificate (Sant’Agostino, Benedetto Volley, San Pio X, Pgs, 4 Torri Arancio e 4 Torri Bianca) al torneo 4c4 riservato alla categoria U12 misto. Squadre già in campo di prima mattina impegnate nei due gironi valevoli per la composizione delle finali del pomeriggio. Nel girone A brilla la Benedetto Volley di Eleonora Cavazza che conclude a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti su Pgs e 4 Torri Bianca. Nella sfida invece tra queste due formazioni, a prevalere è la formazione del consorzio Pallavolo Ferrara guidata da Michele Melloni.

Nel girone B dominio assoluto per Sant’Agostino, ben orchestrata in panchina da Luana Bortolotti: i neroverdi si impongono senza difficoltà su San Pio X e 4 Torri Arancio, con quest’ultima vittoriosa nel match regolando le atlete giallonere di Paola Fiorini. Programma pomeridiano aperto dalla finale per il quinto posto nella quale a imporsi è San Pio X su Pgs. Il terzo gradino del podio va a 4 Torri Bianca capace di superare al tie break le compagne di 4 Torri Arancio. Infine, la gara clou per l’assegnazione del Trofeo Camerani tra Sant’Agostino e Benedetto Volley, vincitrice uscente, va con un netto 2-0 alla squadra neroverde che chiude l’intero torneo senza sconfitte e con ben 13 vittorie all’attivo. Un riconoscimento speciale ai quattro giovani arbitri della sezione Fipav di Ferrara, Ignazio Cutrona, Francesca Cagnazzo, Riccardo Cavallari e Miriam Bologna, per la direzione delle nove gare di giornata. Al termine, tutte le atlete e la squadra vincitrice, Sant’Agostino, sono state premiate dal responsabile commissione gare Fipav territoriale Antonio Felloni.